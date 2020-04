Basta poco per rialzare quelle saracinesche

"Fateci riaprire”: la protesta di commercianti, artigiani, parrucchieri e ristoratori andata in scena ieri in varie città italiane – Milano, ma anche Savona e Torino – con gesti simbolici come la consegna delle chiavi dei negozi ai sindaci, per dire che riaprire il primo giugno invece del 4 maggio equivale per loro a chiudere le attività, riporta l’attenzione sul tema della mancanza di liquidità di cui stanno soffrendo i piccoli e piccolissimi imprenditori a causa del lockdown. Lasciati per ultimi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.