Il caso Ilva si trascina metà in tribunale e metà al tavolo di governo

Taranto. Forse i commissari di governo di Ilva in Amministrazione straordinaria (As) non si rendono conto della portata delle parole, e della strategia difensiva, che utilizzano nelle memorie presentate presso il Tribunale di Milano per il procedimento d’urgenza in cui hanno condotto la contraente ArcelorMittal per la “battaglia giudiziaria del secolo”, come l’aveva chiamata il presidente Conte, prima di trascorrere la vigilia di Natale a Taranto, in Ilva, proprio insiema al presidente nazionale di Mittal....