Milano. La sterlina ha superato quota 1,30 sul dollaro - poi è scesa poco al di sotto - e la Borsa di Londra ha vissuto una seduta moderatamente positiva nella giornata decisiva per la Brexit, in cui il governo di Boris Johnson preme affinché l'accordo con l'Unione europea venga messo ai voti oggi in Parlamento. Le previsioni degli operatori di mercato vedono un esito finale positivo per il "deal" che sabato scorso è stato sospeso dalle procedure di voto. La banca...

