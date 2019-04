Il futuro è del lavoro

Secondo l’Ocse la preoccupazione diffusa che i cambiamenti tecnologici e la globalizzazione possano portare a un forte calo dell’occupazione complessiva è ingiustificata. Per il semplice fatto che, mentre alcuni lavori tenderanno a scomparire, altri ne saranno creati, come del resto è accaduto fino a oggi. Piuttosto, bisognerebbe preoccuparsi di gestire la transizione attraverso una formazione permanente che aiuti i lavoratori più vulnerabili a collocarsi in un mercato che cambia. L’Italia non è attrezzata per questa sfida perché – come emerge...

