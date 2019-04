Il ministro del Lavoro ha un problema con i sindacati

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha un problema con i “suoi dipendenti” e con i sindacati della funzione pubblica che li rappresentano. Il conflitto nasce intorno al progetto di ristrutturare il Mise, una decisione annunciata circa due mesi fa. “Entro giugno – aveva scritto in una nota Di Maio – si procederà alla riorganizzazione totale del ministero che prevederà anche l'accorpamento di alcune direzioni con risparmi per le casse dello stato”. Da allora non si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.