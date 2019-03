Occupy Consob. Come primo atto Savona licenzia il segretario generale

Roma. L’occupazione delle poltrone procede spedita. Dopo aver superato in scioltezza tutti gli ostacoli burocratici e politici che potevano ostacolarne la nomina, il primo atto di Paolo Savona come presidente della Consob è stato il licenziamento del segretario generale Giulia Bertezzolo. L’ex ministro degli Affari europei si è insediato ufficialmente il 20 marzo e il giorno successivo, il 21 marzo, ha firmato il provvedimento di revoca che, a quanto è dato di sapere, in maniera non molto elegante e senza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.