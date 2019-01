Tenete il resto delle vostre frottole

La Lega, attraverso Edoardo Rixi plenipotenziario in Liguria di Matteo Salvini, si dichiara “compatta a difesa di Carige”; il M5s con Luigi Di Maio si dice “assolutamente tranquillo”. Parole. Il dossier della pericolante Cassa di risparmio di Genova commissariata dalla Banca centrale europea imbarazza eccome il governo gialloverde. Intanto c’è un (fino a ieri) “fastidioso euroburocrate”, l’italiano Andrea Enria, nuovo capo della Vigilanza Bce, che in poche ore ha posto Carige in regime commissariale, quindi per ora in sicurezza. Ha...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.