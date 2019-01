I sovranisti euroscettici salvati dalla Bce

La prima azione del nuovo capo della Supervisione unica della Banca centrale europea, Andrea Enria, è stata commissariare Banca Carige e metterla in sicurezza dopo il fallimento, il 22 dicembre, di un aumento di capitale utile a migliorare i requisiti patrimoniali. Un flop che stava minacciando la reputazione dell’istituto genovese, arrivato a trattare in Borsa ai minimi storici dopo avere perso l’80 per cento in un anno raggiungendo un valore di mercato di soli 70 milioni di euro, con conseguenze...

