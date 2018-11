Un diamante da 50 milioni di dollari

Pink Legacy, il rarissimo diamante rosa da quasi 19 carati, è stato battuto il 12 novembre a Ginevra dalla casa d'aste Christie's per 50 milioni di dollari (44 milioni di euro). La vendita segna così un nuovo record: il precedente era stato segnato a Hong Kong l'anno scorso: 32,48 milioni di dollari per "The Pink Promise" di 15 carati.

A renderlo unico è il suo peso: infatti i diamanti rosa solitamente non pesano più di 10 carati e quelli della varietà "Fancy Vivid" sono rarissimi. Come riportato da CNN, dopo soli 5 minuti di offerte, il raro diamante è stato acquistato dal marchio di gioielli di lusso americano Harry Winston e sarà rinominato "Winston Pink Legacy". Il vertice internazionale del settore gioielleria di Christie's, Rahul Kadakia, ha dichiarato: "È uno degli esempi migliori e più belli di diamanti rosa di queste dimensioni e colori e lo ha dimostrato con un nuovo record mondiale di prezzo per carato."

Il Pink Legacy è stato scoperto circa un secolo fa in Sudafrica. È appartenuto alla famiglia Oppenheimer, che negli anni venti ottenne il controllo del monopolista sudafricano dell'estrazione diamantifera De Beers, fondata da Cecil Rhodes nel 1888. Il diamante è stato poi venduto alla società svizzera Swatch, attiva nel campo dell'orologeria.