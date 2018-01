Proposta per la campagna elettorale: asili gratis. Si può, così

Roma. Pietro Grasso, forse preso dalle celebrazioni sessantottiadi e ricordando il Paolo Pietrangeli di “anche l’operaio vuole il figlio dottore”, qualche giorno fa ha proposto/promesso di abolire le tasse universitarie. A ben guardare i dati, però, più che degli over 18 il leader di Liberi e uguali avrebbe dovuto preoccuparsi degli under 6. Nel 2016 gli studenti iscritti all’università in Italia erano 1.693.040. Lo scorso anno, sempre nel nostro paese, i bambini da 0 a 6 anni erano più del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.