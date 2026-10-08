A chi conviene la nuova legge elettorale
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
8 OTT 26
Foto ANSA
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
* * *
Legge elettorale approvata senza inciampi e ora resta solo la manovra come impegno certo. Dopo, la legislatura apparirebbe indebolita e poco significativa, ma, ovviamente, Giorgia Meloni può tenersi ancora aperte per qualche settimana entrambe le opzioni, quella del voto anticipato e quella dell'arrivo al prossimo settembre. Qui verrebbe da consigliare per l'anticipo, ma si capisce che ci sono resistenze nella maggioranza e considerazioni influenzate da dati di cui non siamo in possesso. A complicare un po' le cose ci sono i ricorsi, alcuni anche fondati e con possibilità di essere accolti.
Il nuovo sistema premia le alleanze, lasciando un margine di autonomia ai partiti più piccoli che ne facciano parte e permette agli elettori una limitata scelta attraverso le preferenze. Il premio che dà la vittoria va alla alleanza più votata purché ottenga almeno il 42 per cento dei voti espressi.
Va notato che, stando ai sondaggi di questi giorni, la soglia del 42 per cento è alta per entrambe le coalizioni, con la possibilità che nessuna ci arrivi.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Il terrorismo russo contro l'Ucraina.
Condannato dai governi europei.
Bisogna aiutare di più le difese aeree ucraine, dicono dalla vicina Moldova.
Fatto #2
Il prezzo del petrolio riprende a salire, con nuovi attacchi alle navi a Hormuz e malgrado le voci di contatti tra Usa e Iran per riaprire lo stretto in cambio della fine del blocco navale.
Fatto #3
Gli americani proseguono nella distruzione della loro salute guidati dall'ineffabile Robert F. Kennedy Jr.
E i cinesi si candidano all'Oms.
Oggi in pillole
- L'Ue investe sui droni da guerra
- Mamdani, antisemita e antiisraeliano, è grottesco che la sinistra europea lo prenda a modello
- Mentre a New York non si riesce a fare una cerimonia per Israele in luoghi pubblici
- Il mistero della minicar nera a Roma
- Il Nobel letterario
- Non lo sapete, ma disturbate il can che dorme
- Il nuovo ranking Fifa, Italia quindicesima