Gli attacchi russi e i terroristi da talk show
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
7 OTT 26
Foto LaPresse
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Attacchi russi su larga scala contro civili ucraini, con sempre di mezzo il compleanno di Putin e i regali di cui parleremo dopo. Sono attacchi inutili, dai quali non è venuto alcun effetto sulla tenuta del popolo ucraino. Servono, forse, solo per dare qualche spunto ai sostenitori all'estero del putinismo, a quelli della peggior specie, ai terroristi da talk show.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Alcuni ex ostaggi ascoltati alla Casa bianca da Trump.
Le grandi agenzie giornalistiche e il loro racconto a senso unico antiisraeliano perfino del 7 ottobre.
E l'intelligenza cinematografica sul 7 ottobre.
Fatto #2
Bonelli fa improvvisamente ammuina attorno a esercitazioni Nato per la gestionedi armi nucleari, ripetute da anni e gestite senza impiego di veri ordigni. In ogni caso le esercitazioni servono per poter contare su forza armate capaci di svolgere compiti complessi nella massima sicurezza, mentre lo scenario pericoloso sarebbe quello in cui i militari non fossero periodicamente preparati per i loro compiti.
Fatto #3
I soldi europei per l'Ucraina, approvati ed erogati senza subire l'azione di disturbo dei partiti filorussi.
E la Nato a Kyiv.
Oggi in pillole
- Oggi è anche il ventesimo anno dall'omicidio di Anna Politkovskaya e quindi, come ricordavamo prima, è anche il compleanno di Putin, che ebbe quel delitto come regalo
- L'inseguimento infinito dei prezzi energetici
- L'Ue e alcuni paesi di grave peso, per prima la Germania, aprono la stagione del confronto duro con la Cina
- E i cinesi rispondono criticando la politica commerciale europea
- A quanto pare non moriremo tutti di peste