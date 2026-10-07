Di cosa parlare stasera a cena
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Gli attacchi russi e i terroristi da talk show

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

di
Giuseppe De FiIippi
7 OTT 26
Immagine di Gli attacchi russi e i terroristi da talk show

Foto LaPresse

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Attacchi russi su larga scala contro civili ucraini, con sempre di mezzo il compleanno di Putin e i regali di cui parleremo dopo. Sono attacchi inutili, dai quali non è venuto alcun effetto sulla tenuta del popolo ucraino. Servono, forse, solo per dare qualche spunto ai sostenitori all'estero del putinismo, a quelli della peggior specie, ai terroristi da talk show.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

 Il 7 ottobre in Israele.
 Alcuni ex ostaggi ascoltati alla Casa bianca da Trump.
 Le grandi agenzie giornalistiche e il loro racconto a senso unico antiisraeliano perfino del 7 ottobre.
 E l'intelligenza cinematografica sul 7 ottobre.

Fatto #2

Bonelli fa improvvisamente ammuina attorno a esercitazioni Nato per la gestionedi armi nucleari, ripetute da anni e gestite senza impiego di veri ordigni. In ogni caso le esercitazioni servono per poter contare su forza armate capaci di svolgere compiti complessi nella massima sicurezza, mentre lo scenario pericoloso sarebbe quello in cui i militari non fossero periodicamente preparati per i loro compiti.

Fatto #3

 E la Nato a Kyiv.

Oggi in pillole