Di cosa parlare stasera a cena
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Il coraggio dei passeggeri del volo Flydubai FZ1073

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

di
Giuseppe de Filippi
30 SET 26
Ultimo aggiornamento: 17:38
Immagine di Il coraggio dei passeggeri del volo Flydubai FZ1073

Foto ANSA

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Sventato con coraggio e intuizione l'attacco che avrebbe replicato la tecnica dell'11 settembre 2001. L'aereo era diretto in Israele e la maggior parte dei passeggeri erano israeliani. Il riconoscimento della capacità e della determinazione di alcune persone a bordo dell'aereo da parte di Netanyahu.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Inflazione che morde, con i prezzi in salita non solo nel settore energetico. In quasi campagna elettorale la questione diventa politica e mette alla prova la maggioranza, ma perché le opposizioni ne facciano uno strumento di propaganda vincente servono argomenti e non solo la pura e semplice lamentela. In una crisi palesemente mondiale gli argomenti non sono facili oppure non sono funzionali alla critica alla maggioranza.

Fatto #2

Giorgia Meloni vuole più flessibilità finanziaria per contrastare gli effetti dell'inflazione.

Fatto #3

Non c'è unità parlamentare per il ddl antisemitismo.

Oggi in pillole