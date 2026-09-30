Il coraggio dei passeggeri del volo Flydubai FZ1073
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
30 SET 26
Ultimo aggiornamento: 17:38
Foto ANSA
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Sventato con coraggio e intuizione l'attacco che avrebbe replicato la tecnica dell'11 settembre 2001. L'aereo era diretto in Israele e la maggior parte dei passeggeri erano israeliani. Il riconoscimento della capacità e della determinazione di alcune persone a bordo dell'aereo da parte di Netanyahu.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Inflazione che morde, con i prezzi in salita non solo nel settore energetico. In quasi campagna elettorale la questione diventa politica e mette alla prova la maggioranza, ma perché le opposizioni ne facciano uno strumento di propaganda vincente servono argomenti e non solo la pura e semplice lamentela. In una crisi palesemente mondiale gli argomenti non sono facili oppure non sono funzionali alla critica alla maggioranza.
Fatto #2
Giorgia Meloni vuole più flessibilità finanziaria per contrastare gli effetti dell'inflazione.
Fatto #3
Non c'è unità parlamentare per il ddl antisemitismo.
Oggi in pillole
- Domani sul Foglio il velleitarismo o il vaffa di ritorno di Grillo in modalità trame politiche
- Onorato si offende ma i complimenti di Russia Today sono un pessimo elemento del suo cv
- Terrorismo a parte forse servirebbe un po' di attenzione in più negli aeroporti
- Musetti fermo per un po'