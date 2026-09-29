La propaganda russa acceca anche l’esercito di Putin
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
29 SET 26
Scultura distrutta a Sloviansk (GettyImages)
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Le falsità sistematiche del regime putiniano (secondo lo schema necessario in tutti i regimi autoritari, sempre nemici della libera circolazione delle informazioni e perciò nemici della verità) diventano il punto debole della gestione militare russa, mentre le forze ucraine si avvantaggiano della rappresentazione falsa e deformata delle loro capacità militari. Questo squilibrio ha raggiunto un punto talmente alto da spingere i blogger militari russi, controllati o tollerati dal regime, a parlare apertamente di un problema relativo alla qualità delle informazioni militari e della stessa strategia dell'esercito russo. È un passaggio drammatico per il regime, perché se la falsità è il puntello del potere autoritario, il suo disvelamento diventa un fattore critico di portata rivoluzionaria
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Sono tutte ragioni buone per diffidare delle rassicurazioni russe sui rapporti con la Nato e, nello stesso tempo, per non aver paura delle minacce velate dalle falsità della propaganda
Alla base di Fairford erano in azione agenti stranieri
Poi c'è Trump a fare confusione
Fatto #2
Il difficile congresso leghista, tra voti che calano e posizioni inconciliabili
Fatto #3
Il dialogo tra Israele e vari paesi arabi, mediato dalle Emirati, rompe l'equilibrio del terrore e fa saltare i piani iraniani e di Hamas
Oggi in pillole
- Ha buoni elementi per chiamarsi fuori il carabiniere che è stato chiamato in causa per gli errori nell'inchiesta di Garlasco
- Il costo della guerra in Iran
- La tassa digitale europea forse fa danni al mercato ma porta un gettito maggiore del previsto
- Ripeschiamo un po' di cambiamenti per scuola e studenti