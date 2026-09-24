Cosa c'è nel decreto sulla scuola

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Quello che si viene a sapere è rigorosamente di fonte trumpiana ed è riassumibile nel solito schema che piace tanto al presidente americano e cioè la sottolineatura della sua amicizia personale con Xi, come in passato ha detto a proposito di Putin. Toni amichevoli, diretti ed eliminazione della distanza diplomatica e della mediazione dovuta agli interessi nazionali, come se, vedendosi a quattr’occhi, venissero meno tutte le questioni aperte e durissime tra Usa e Cina. Un modo di fare che svaluta il lavoro di chi gestisce le relazioni internazionali americane e che crea incertezza a tutti gli altri attori mondiali, perché il capriccio personale di Trump e la sua ricerca di simpatia travolgono ogni logica bilaterale e multilaterale. Ci sarebbe anche un po’ da scavare psicologicamente in questa fascinazione per i capi forti di paesi autoritari e nel desiderio di mostrarsene amico e perciò all’altezza. In questo schema il presidente cinese può serenamente invitare il suo omologo americano e i rispettivi paesi a “coesistere e cooperare”, due verbi incoraggianti di cui vedremo presto la realizzabilità.