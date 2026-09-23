Gli inciampi del Pd sull'antisemitismo
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
23 SET 26
Foto ANSA
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Il Pd che si perde nei distinguo sull'antisemitismo.
Una piccola disputa on-line per dire a Laura Boldrini e tanti altri a sinistra che non bisogna distorcere il ddl antisemitismo e farne oggetto di polemiche che sanno di pregiudizio.
Con l'antisemitismo latente non va benissimo anche in Vaticano.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Rubio vede Lavrov, ma il Cremlino aveva già bocciato la nuova offerta di mediazione nata dopo un incontro tra Trump e Zelensky.
Fatto #2
Friedrich Merz non si arrende e, che piaccia o no, si batte per tutta l'Europa.
Fatto #3
Serve un'indagine veloce e accurata, ma non dovrebbe essere un accertamento molto difficile, per capire come sia possibile morire lavorando in un cantiere in uno dei luoghi più famosi e controllati al mondo. Le regole sulla sicurezza, se applicate, impediscono in modo pressoché totale questo tipo di incidenti. È un caso che vale per tanti altri, perché si renda effettivo e non formale il controllo sulla sicurezza.
Oggi in pillole
- Con l'antisemitismo latente non va benissimo anche in Vaticano
- Qui si capisce che gli Houthi combattono contro il governo yemenita, in una guerra che stanno vincendo. Vogliono tenere i Sauditi fuori dalla partita e diventarne interlocutori pieni e riconosciuti. Anche per questo è difficile intervenire, se non per evitare minacce alle rotte commerciali
- Trump fa l'ufficio remigrazione
- Tra tanti motivi di preoccupazione per la crescente propaganda russa c'è da registrare, a conforto, il progresso dell'Ungheria e il ritorno pieno negli standard europei
- L'Europa deve organizzarsi per lanciare un sacco di satelliti
- Forse è come il pil rilevato dall'Istat