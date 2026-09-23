Di cosa parlare stasera a cena
di cosa parlare stasera a cena

Gli inciampi del Pd sull'antisemitismo

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

di
Giuseppe de Filippi
23 SET 26
Immagine di Gli inciampi del Pd sull'antisemitismo

Foto ANSA

 Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
* * *
Il Pd che si perde nei distinguo sull'antisemitismo.
Una piccola disputa on-line per dire a Laura Boldrini e tanti altri a sinistra che non bisogna distorcere il ddl antisemitismo e farne oggetto di polemiche che sanno di pregiudizio.
Che poi, a corteggiare certi mondi, non si è mai abbastanza contro Israele.
Con l'antisemitismo latente non va benissimo anche in Vaticano.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Rubio vede Lavrov, ma il Cremlino aveva già bocciato la nuova offerta di mediazione nata dopo un incontro tra Trump e Zelensky.

Fatto #2

Friedrich Merz non si arrende e, che piaccia o no, si batte per tutta l'Europa.

Fatto #3

Serve un'indagine veloce e accurata, ma non dovrebbe essere un accertamento molto difficile, per capire come sia possibile morire lavorando in un cantiere in uno dei luoghi più famosi e controllati al mondo. Le regole sulla sicurezza, se applicate, impediscono in modo pressoché totale questo tipo di incidenti. È un caso che vale per tanti altri, perché si renda effettivo e non formale il controllo sulla sicurezza.

Oggi in pillole

  • Con l'antisemitismo latente non va benissimo anche in Vaticano 
  • Qui si capisce che gli Houthi combattono contro il governo yemenita, in una guerra che stanno vincendo. Vogliono tenere i Sauditi fuori dalla partita e diventarne interlocutori pieni e riconosciuti. Anche per questo è difficile intervenire, se non per evitare minacce alle rotte commerciali
  • Trump fa l'ufficio remigrazione 
  • Tra tanti motivi di preoccupazione per la crescente propaganda russa c'è da registrare, a conforto, il progresso dell'Ungheria e il ritorno pieno negli standard europei 
  • L'Europa deve organizzarsi per lanciare un sacco di satelliti
  • Forse è come il pil rilevato dall'Istat 


 