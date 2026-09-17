Elezioni anticipate, il piano per arginare Vannacci
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
17 SET 26
Foto Ansa
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
* * *
Si affacciano all'orizzonte le elezioni primaverili, nella loro scadenza storica, naturale. Per arrivarci è probabile una specie di rompete le righe dopo la manovra, nella quale comunque si concentrerà un intenso lavoro parlamentare e la realizzazione di alcuni impegni elettorali. A Vannacci, così, non si dà il tempo di un'operazione alla Gianfranco Fini nelle elezioni romane. Né gli si consente di consolidare davvero le sue iniziative demagogiche.
A proposito: mai più bollo, non solo 2027.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
C'è molto di puramente simbolico nell'associazione del Canada all'Ue (quando nel più prosaico Ceta c'è molta più sostanza), ma c'è anche qualcosa destinato a durare, con il mutuo riconoscimento e l'intesa tra democrazie in cui vige lo stato di diritto e con l'evidente constatazione della necessità di dare uno spazio politico coeso ai paesi Nato esposti nel confronto con la Russia. Per il Canada, nel breve periodo, c'è anche il gusto di uno schiaffo alla prepotenza trumpiana e ai goffi video anti-canadesi creati da Trump con l'intelligenza artificiale.
E infatti quello che sarebbe passato come un semplice accordo di consultazione e di buone relazioni diventa un fatto importante proprio per la scomposta reazione di Trump.
Fatto#2
A proposito, ecco gli Usa che fanno cose decenti, cioè non fanno quello che chiede Trump. Sta succedendo sempre più spesso e proprio nella prima fila delle nomine trumpiane.
Fatto #3
I nordcoreani mandati a combattere in Ucraina per Putin forse non sono proprio carne da macello, ma formano una specie di grande corpo spionistico per raccogliere informazioni, apprendere nozioni su armamenti, impararne l'uso. E poi riportare tutto in Corea.
Oggi in pillole
- Aerei tedeschi per proteggere le elezioni in Lettonia
- Disastro benzina e petrolio, senza risultati nella guerra
- E con qualche crimine di guerra
- Presi i giovani che hanno aggredito un rabbino a Milano
- Le case salgono di prezzo