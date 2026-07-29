Di cosa parlare stasera a cena
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La crisi di Putin in Russia secondo Zelensky

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

di
Giuseppe De FiIippi
29 LUG 26
Immagine di La crisi di Putin in Russia secondo Zelensky

Foto ANSA

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Volodymyr Zelensky ha detto a Donald Trump che in Russia sta entrando in crisi l'organizzazione dello stato e che Vladimir Putin non controlla più in modo diretto ed efficiente la macchina del comando. È un punto che può colpire Trump. A sostegno generale della tesi di Zelensky ci sono i continui attacchi ucraini alla logistica russa, contro i quali non si vede alcuna seria capacità difensiva.

Le tre "cose" principali

Fatto #1
Le indagini sulla morte di Fakir.
Fatto #2
I servizi russi hanno fatto mettere il fondatore di Telegram nella lista internazionale dei ricercati per reati di spionaggio.
Fatto #3
I guai dell'Ilva, forse irreparabili, e ci dovrà affrontarli per conto del governo.

Oggi in pillole

  • Pure gli Houthi c'hanno il pedaggio
  • Ripeschiamo il manifesto politico del secchio della spazzatura che compete il seggio parlamentare a Farage
  • Intesa Sanpaolo comunica risultati e piano e aspetta risposte da Siena