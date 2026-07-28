Trump incontra i presidenti in guerra
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
28 LUG 26
Foto ANSA
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Oggi Trump incontra i presidenti in guerra (uno accerchiato da nemici storici, l'altro invaso) e forse può ricevere da loro qualche indicazione sulla conduzione seria delle guerre, e magari riesce a capire perché con l'Iran bisogna avere il coraggio di sfidare rischi e impopolarità. Ma non sembra aria.
E tutti saranno presenti alla cerimonia funebre per Lindsey Graham.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Qualcosa potrebbe essere cambiato nell'orientamento della magistratura riguardo ai no Tav violenti e agli altri movimenti spacca-città.
Fatto #2
L'Italia si prepara a usare i fondi Safe, quelli con cui ammodernare e rafforzare le dotazioni di armi.
E gli Usa cominciano tra poco a richiamare militari dall'Europa.
Fatto #3
La Nazionale di calcio a Roberto Mancini, con il pieno sostegno di Giovanni Malagò, ma con qualche dubbio sulle possibilità di rinnovare le cose calcistiche, sempre che sia sensato lo stesso concetto di rinnovamento.
Oggi in pillole
- Putin ha cominciato una nuova ondata di repressione contro chi in Russia critica la sua guerra
- Per gli incendi in Francia e Spagna andrà peggio prima di poter andare meglio
- Andy Burnham consiglia i lavori tecnici e manuali per difendersi dalla concorrenza AI
- E taglia i sussidi pubblici a chi rifiuta i lavori manuali