Sul caso Roggero Meloni ha misurato bene le parole e i giudizi
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
22 LUG 26
Foto Ansa
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
* * *
Per non dire stupidaggini sulla condanna a Roggero. E va dato atto a Giorgia Meloni di aver misurato bene le parole e i giudizi. Andate a rileggere i suoi interventi e non troverete né l’ansia di essere abbastanza vannacciani né la corsa a sfruttare nell’immediato le ondate di indignazione. Ha proposto di intervenire per modificare la legge sull’entità e il diritto ai risarcimenti, toccando un punto sensato e non vendicativo. E si è mossa allo stesso modo sulla vicenda bolognese, in cui, invece, a partire dal sindaco di Bologna, sono stati i partiti di opposizione a soffiare pericolosamente sulle proteste di piazza.
Parole misurate, ma piena difesa del modo di agire della Polizia, anche da parte del ministro dell’interno Matteo Piantedosi.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Sembra che Donald Trump voglia puntare sull’Arabia Saudita, vecchia amica commerciale e petrolifera degli Usa, per bilanciare in modo stabile la forza iraniana. E lo fa anche a costo di sfidare le preoccupazioni di Israele. La mossa trumpiana è anche un modo per tenere sotto controllo l’ondata molto aggressiva di islamismo politico.
Fatto #2
L’Ucraina proseguirà ancora più di prima nella guerra fatta senza esporre soldati a rischi diretti.
Fatto #3
Open AI va per conto suo e si mette a rubare idee in piattaforme altrui: imbarazzo e promessa di sistemare tutto.
Oggi in pillole
- All’italiano Carlo Comporti la guida della struttura europea da cui nascerà l’autorità comune su strumenti finanziari e mercati
- I giornali russi danno consigli per consumare meno benzina
- L’inglese molto migliorabile della nuova ministra dell’educazione del governo di Burnham
- I borghi sono belli ma viviamo tutti in città
- Che caldo a Cagliari (vale come parte per il tutto)