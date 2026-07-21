Il deleterio uso politico di gravi fatti di cronaca
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
21 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 17:02
Foto Ansa
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L'uso politico di versioni semplificate e manipolate di gravi fatti di cronaca è già criticabile. Nel dibattito politico italiano di questi giorni diventa deleterio. La corsa a reclutare gli aggrediti o gli aggressori e a farne modello per decisioni politiche produce mostriciattoli legislativi e scaccia qualunque forma di confronto su temi democraticamente rilevanti.
Roggero è difeso dal vannacciano. Il confronto sui follower.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
La Russia sa solo colpire i civili, anche nelle zone vicine al fronte.
Fatto #2
Il nuovo capo di Hamas.
Fatto #3
L'interessante caso della propagandista redenta.
Oggi in pillole
- Andy Burnham comincia con un taglio all'Iva nelle bollette
- Agli americani non va bene il nuovo ministro degli esteri inglese. È Ed Milliband e ha una storia lunga di polemiche politiche
- Eccolo
- Come si distrugge un aereo russo e anche il mezzo a sua protezione
- L'Ue, intanto, si tiene buono l'Oman
- Italo va a ravvivare la scassata alta velocità tedesca
- Claudio Lotito presidente anche della Reggina, tra critiche e contestazioni