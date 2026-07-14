La guerra di Trump svela il ricatto iraniano sul Golfo
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
14 LUG 26
Ultimo aggiornamento: 16:47
Foto LaPresse
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Trump è pazzoide ma è l'unico nel mondo ad aver affrontato la questione del Golfo e dei suoi equilibri. Andando a rompere un gioco fatto di rapporti di forza falsi e di autentiche prepotenze. Solo Israele, ma per ragioni di necessità, aveva dovuto impegnarsi davvero in quel teatro di guerra, mentre gli altri, compresi alcuni potentati locali, hanno sempre preferito usare blandizie, corruzione, tatticismi.
E non ha molto senso dire che è stata la guerra a risvegliare il ricatto iraniano sul Golfo, semmai è vero che lo ha fatto venire allo scoperto. Con il risultato di aver fatto cadere Trump in una storia più grande di lui, ma che merita di essere raccontata.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Gli attacchi continuano, la durata, lo abbiamo scritto più volte, è un fattore che cambia le cose, perché espone il regime iraniano alla pressione interna.
Fatto #2
Le preferenze come battaglia politica quasi personale di Giorgia Meloni.
Fatto #3
Sondaggi che fanno ragionare.
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