L'Ue promette di darsi da fare per i civili ucraini
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
6 LUG 26
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Le minacce alla Polonia arrivano da uno spompatissimo portavoce di un presidente dittatore ormai bacato dalla sua follia imperiale e dalle informazioni false che gli propinano i suoi collaboratori. Possono essere tranquillamente trascurate. Mentre molto si può fare per fermare i colpi contro i civili ucraini. L'Ue sa cosa serve e ora, in ritardo, promette di darsi da fare.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
La Nato a-trumpiana che si riorganizza.
Giorgia Meloni ormai campionessa degli a-trumpiani (condizione che può diventare un tema politico e anche elettorale).
Fatto #2
La commissione europea, tra gli altri, chiede anche che non si imbrogli ai Mondiali di calcio.
Per Trump il fallo non c'era.
E un parere autorevole.
Fatto #3
La flotilla che porta petrolio dal Golfo.
Oggi in pillole
- Crepe nella destra francese
- Arrivava da un carcere inglese l'accoltellatore di Milano
- Facile andare ai mega concerti, più complicato andarsene via. Anche a Roma. Qualche riflessione dopo Ultimo
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