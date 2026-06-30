Cosa resta del Pnrr
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
30 GIU 26
Foto ANSA
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Che faremo dopo il Pnrr.
Cosa hanno fatto gli altri con quelli che chiamiamo Pnrr e con che velocità lo hanno fatto.
E i nuovi progetti europei per finanziare altre cose simili.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Continuano le azioni israeliane mirate a uccidere tutti i responsabili, organizzatori, partecipanti, al massacro del 7 ottobre. In quasi tutti i casi sono stati raggiunti a Gaza, può succedere che abbiano cambiato identità e lavoro, ma non si allontanano dalla zona che sentono sicura.
Il cardinale Pizzaballa inorridito per le condizioni di vita a Gaza.
Fatto #2
In Iraq l’operazione guidata dal primo ministro contro i politici definiti corrotti. Sembra una specie di purga staliniana, realizzata con il classico uso della giustizia, ma potrebbe essere il primo atto dell’eliminazione delle tante infiltrazioni iraniane presenti nello stato iracheno.
Fatto #3
Il giovane dem milanese che ce l’ha con i dem americani, specialmente se ex presidenti degli Usa e amici di qualche dem adulto italiano, e che ce l’ha con Israele, mentre vuole ripescare tante idee e progetti dal repertorio comunista marxista e poi, ovviamente, vuole fare il sindaco di Milano.
Oggi in pillole
- L’Ucraina ha messo fuori uso metà dalla capacità di raffinazione petrolifera in Russia e ci si chiede come faccia Putin a restare in sella
- Gli iraniani, in buon numero, ancora senza accessi ai servizi bancari
- Onore a Roberto Gualtieri che intende riportare la legalità della sosta automobilistica e il rispetto ambientale a un passo dal tribunale di Roma
- Attenti ai downburst, quando tutto ciò che può essere sollevato e volare verrà sollevato e volerà e diventerà pericoloso
- Se a Roma andate a vedere la Tomba François, è da domani fino a fine anno al Museo Etrusco di Villa Giulia e merita un po’ del nostro tempo, con successive chiacchiere a cena