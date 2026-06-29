Il nuovo campo largo di Andy Burnham nel Regno Unito
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
29 GIU 26
Foto Ansa
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Andy Burnham e il broad field, inglese maccheronico nostro per intendere il campo largo perseguito dal leader entrante in Uk. Se vogliamo essere ancora più provinciali possiamo ricordare che il progetto di governo basato anche al Nord (ma è il loro Nord) ha qualcosa del parlamento padano dei leghisti. Chissà poi che progetti ha per l'economia, ma lancia una specie di "arricchiamoci". E non mancano i vasti programmi.
L'opposizione dei conservatori conta poco ormai, perché la vera partita è con Reform Uk, però la transizione di governo fatta a rate durante l'estate non è degna della tradizione britannica, in cui viene così introdotto il peggior modello di governo balneare. Ma dai conservatori c'è anche l'apertura al dialogo, forse per una specie di broad agreement (maccheronico per larghe intese), con cui escludere Reform.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
L'esempio perfetto delle vittorie strategicamente inutili ma vantate da Putin. Mentre gli occupanti in Crimea sono isolati e senza rifornimenti.
Fatto #2
Un palestinese veramente perseguitato e torturato. Ora è libero in Italia.
Fatto #3
Le immagini della esplosione interna con cui l'esercito israeliano ha distrutto chilometri di tunnel costruiti da Hezbollah nel Libano meridionale a ridosso del confine con Israele. Operazioni possibili solo con l'occupazione del territorio libanese più intensamente controllato dai miliziani sostenuti dall'Iran.
Oggi in pillole
- Altri incontri in vista tra Usa e Iran
- E minaccia militare sempre presente
- Trump festeggia il calo del prezzo della benzina
- I bambini ucraini rapiti e sottoposti a rieducazione russificante
- Effettivamente la transizione di governo fatta a rate durante l'estate non è debba della tradizione britannica, in cui viene così introdotto il peggior modello di governo balneare
- Perché servono tanti alberi e ben gestiti nelle città e perché bisognerebbe evitare di avere grandi superfici pavimentate