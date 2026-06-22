Di cosa parlare stasera a cena
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Con Andy Burnham si apre un nuovo capitolo per il Labour

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

di
Giuseppe de Filippi
22 GIU 26
Immagine di Con Andy Burnham si apre un nuovo capitolo per il Labour

Foto ANSA

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Andy Burnham prende possesso del seggio parlamentare e si prepara a diventare primo ministro in settembre. Ha il compito di gestire, in chiave elettorale, la polarizzazione ricreata nella politica inglese. Non più tra laburisti e conservatori, ma tra laburisti e destra di Nigel Farage, quel Reform Uk su posizioni securitarie in politica interna e ricalcate sulle esigenze del Cremlino in politica estera. Per il Labour significa aprire un nuovo capitolo, perché è importante essere percepiti come unica alternativa a Reform Uk, con una probabile convergenza di elettori in uno scenario di puro e semplice contrasto delle posizioni di Farage. La polarizzazione e la capacità del polo laburista di assorbire tutta la mobilitazione democratica contro Reform Uk avranno un grande peso e la scelta di un lottatore più duro dell’uscente Keir Starmer ne avrà altrettanta, anche perché Burnham ha una maggiore possibilità di smussare e utilizzare in modo elastico il repertorio ideologico laburista.
I premier passano (secondo uno schema italianeggiante), i gatti restano.

Le tre "cose" principali

Fatto #1 
Centrata e distrutta la fabbrica che produce le parti elettroniche necessarie per i missili russi. La capacità offensiva di Mosca potrebbe declinare in modo rilevante e la stessa tenuta dell’apparato industriale militare è ora messa in discussione, dopo una serie di colpi da parte dell’Ucraina con cui è stata messa a nuda la condizione di totale inefficienza delle forze armate russe e la mancanza di organizzazione centrale. Le conseguenze di questi continui errori, unite alla difficoltà nel mantenimento del controllo della Crimea, potrebbero arrivare a cambiare gli equilibri del potere in Russia.
Un’altra analisi delle conseguenze tecniche di questa operazione.
Fatto #2 
Come cambia il regime iraniano, con i militari ora in posizione di forza rispetto ai tutori dell’islamismo.
Mentre il regime, chiunque sia a guidarlo, riprende a impiccare a pieno ritmo oppositori veri o presunti.
Fatto #3
Trump concentra la sua attenzione sulla grande vasca di fronte al Campidoglio di Washington, l’acqua è intorpidita dopo l’intervento di sistemazione presidenziale. Trump sospetta danneggiamenti e minaccia 10 anni di detenzione.

Oggi in pillole

  • Come la Moldova è diventata il simbolo della resistenza alla guerra ibrida della Russia e perché ha trovato il suo spazio di sicurezza nell’Ue
  • Giorgia Meloni in tribunale contro Fabrizio Corona
  • Il calcio italiano prova a rimettersi in moto con la spinta di un appassionato di calcio che sa giocare e decidere insieme agli altri