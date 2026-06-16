Uno straordinario risultato sul sostegno a Kyiv
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
16 GIU 26
Foto Lapresse
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L'Ue programma a lungo termine il sostegno all'Ucraina. Con la consapevolezza della forte posizione difensiva e della possibilità di recuperare le province occupate. Questo risultato è straordinario ed è paragonabile a grandi scuole del passato che ora troviamo sui libri di storia. È solo l'inquinamento mediatico che ora ci impedisce di mettere al suo giusto posto il successo ucraino e il significato che avrà per affermare la democrazia nel mondo e per mostrare ad altri dittatori aggressivi la debolezza dei loro piani e delle loro mire espansive. Anche in Bielorussia, pur se stretta nel controllo sociale violento dal suo dittatore, potrebbero cominciare ad affacciarsi idee di affrancamento dalla tutela russa, come è successo in Ungheria (in condizioni più semplici) e in altri paesi dove si è votato.
Zelensky è al G7 (sì, quello dove una volta si invitava Putin).
E a Trump viene chiesto di non mollare ora.
A proposito, va avanti la repressione del dissenso in Russia, e questa volta ha a che fare anche un po' con l'Italia e la Biennale.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Gli attacchi portati dagli ucraini fino a Mosca.
Fatto #2
Trump riprende la guerra fredda con l'Iran.
Fatto #3
Lo spazio politico che esiste in zona centrista, liberale, moderata e che attira tantissimi gruppetti. Storicamente in Italia sta tra 8 per cento e 10 per cento e diventa rilevante se guidato con solidità di proposta e una punta di spregiudicatezza politica. Non sembra aria, ma vedremo. Il Foglio racconta tutto quello che c'è da sapere.
Oggi in pillole
- Israele (segreto di Pulcinella) non apprezza la pace trumpiana con l'Iran
- Una pace sembra davvero raggiunta, quella tra Trump e Meloni
- Altri colpi al sistema finanziario nascosto della Russia
- Giorgia Meloni ha smesso di fumare (ottima scelta), segue chiacchierata sul tema