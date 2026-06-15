Le pace di Trump, che ha perso i compagni di strada
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
15 GIU 26
Foto Ansa
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La sua pace senza senso, se fosse per lui, Donald Trump l'avrebbe "testardamente raggiunta" anche con la Russia, con una bella telefonata a Vladimir Putin, un "grande leader", oppure dandogli un altro passaggio in macchina. Poi, nella vita, gli è capitato di doversi accompagnare a due altri leader nazionali, con cui ha diversi gradi di amicizia/inimicizia. E le sue "paci" si sono svelate per quello che sono e cioè piccoli imbrogli e coperture grottesche di altrettante sconfitte. Qui si era anche provato a immaginare che ci fosse una strategia, con la forza della durata ad avvantaggiare gli Usa, anche se i prezzi energetici fossero stati più pesanti del previsto e con l'attesa per il cedimento dei punti deboli del regime. Invece qui avevamo torto e la torta di compleanno era più importante di quell'abbozzo di strategia. Ma con il suo ridicolo irenismo armato ora è Trump ad aver perso i compagni di strada. Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu vanno avanti con la difesa dei loro obiettivi vitali. E creano nuovi equilibri nelle aree più calde del mondo.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
La Russia continua ad attaccare non solo civili ma anche simboli e tradizioni. I missili sulla basilica che contiene la storia religiosa dell'Ucraina (e dei russi) sono una nuova dimostrazione di debolezza militare unita a terribile determinazione distruttiva.
E l'Ue vicina agli ucraini.
Fatto #2
Trump, comunque, festeggia lo stretto riaperto.
Qualche parte dell'accordo.
Fatto #3
Qui c'è da affrancarsi dal vannaccismo e dagli altri estremi opportunistici, loici divoratori di politica altrui, in cui inseriscono un di più da estremista precisetto, da ortodosso della stronzaggine. E cercano, con ogni evidenza, di essere inseguiti. Quando, invece, anche per Giorgia Meloni l'occasione è lì davanti per definirsi proprio grazie ai mancato inseguimento e rimarcando le sante differenze. Oggi se ne occupava il Foglio.
Oggi in pillole
- Mercati festeggianti
- Verso il G7 con l'amica giapponese
- Incendi ordinati dai servizi russi contro Starmer
- Come pensano e come agiscono i nemici dell'occidente e della libertà (leggete e parlatene a cena, con circospezione)