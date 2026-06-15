Le pace di Trump, che ha perso i compagni di strada

La sua pace senza senso, se fosse per lui, Donald Trump l'avrebbe "testardamente raggiunta" anche con la Russia, con una bella telefonata a Vladimir Putin, un "grande leader", oppure dandogli un altro passaggio in macchina. Poi, nella vita, gli è capitato di doversi accompagnare a due altri leader nazionali, con cui ha diversi gradi di amicizia/inimicizia. E le sue "paci" si sono svelate per quello che sono e cioè piccoli imbrogli e coperture grottesche di altrettante sconfitte. Qui si era anche provato a immaginare che ci fosse una strategia, con la forza della durata ad avvantaggiare gli Usa, anche se i prezzi energetici fossero stati più pesanti del previsto e con l'attesa per il cedimento dei punti deboli del regime. Invece qui avevamo torto e la torta di compleanno era più importante di quell'abbozzo di strategia. Ma con il suo ridicolo irenismo armato ora è Trump ad aver perso i compagni di strada. Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu vanno avanti con la difesa dei loro obiettivi vitali. E creano nuovi equilibri nelle aree più calde del mondo.