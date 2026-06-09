Il (poco) peso dell'inchiesta sul Ponte sullo Stretto
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
9 GIU 26
Foto LaPresse
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L'inchiesta che potrebbe rallentare o fermare il cammino verso la costruzione del ponte sullo Stretto mira a obiettivi, si direbbe, laterali, a personaggi non centrali, anche se con contatti e conoscenze nel ministero e con lo stesso Matteo Salvini. Il punto, sembra di capire, è nel grado di autonomia con cui si sarebbero mossi. Politicamente non dovrebbe avere grande peso, e, anzi, ci sono vari argomenti, non tutti dichiarabili, per i quali le conseguenze politiche potrebbero essere positive per l'attuale maggioranza nel suo insieme.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
La guerra al regime iraniano va avanti, molto oltre le aspettative strategiche di Teheran. Il rapporto tra Usa e Israele sembra più collaborativo che conflittuale, sembra più una staffetta che un controllo reciproco. Mentre la navigazione commerciale in partenza dai paesi del Golfo risente sempre meno del ricatto militare e della minaccia militare iraniana.
Fatto#2
Processo al processo giornalistico.
Fatto#3
L'Ue non sarà un decisore fulmineo né avrà la capacità di fare la prima mossa, ma quando avvia i suoi lenti processi poi diventa inesorabile e tenace. Per la Russia i danni saranno lunghi e profondi.
Oggi in pillole
- Sovranisti estremi che cercano di normalizzarsi in Europa;
- Papa Leone a Barcellona;
- anche OpenAI si avvicina alla Borsa in cerca di nuovi finanziamenti;
- i dati del Fondo monetario a disposizione di tutti con la comodità dell'IA;
- cancellato un jet, se ne fa un altro;
- ai Mondiali solo il paese ospitante sta facendo peggio dell'Italia;
- parlate di materia oscura e di chi la cerca e, forse, la sta già misurando;
- hanno preso l'orso che spaventava i giapponesi.