Iran e Stati Uniti interrompono le comunicazioni. Di nuovo

Si interrompe di nuovo il canale di comunicazione tra Iran e Usa. La repubblica islamica sostiene che l’avanzata militare israeliana in Libano, con la conquista di posizioni strategiche, impedisce il mantenimento della trattativa. Il legame tra le due situazioni è labile, ed è usato strumentalmente e, in più, dimostra che Hezbollah è da considerarsi esattamente come una componente dell’apparato militare iraniano direttamente controllato dalle guardie della rivoluzione islamica. Diventa così esplicito, da parte iraniana, che Israele fa parte pienamente dei paesi coinvolti nel conflitto e che diventa anche impossibile non tenerne conto quando si deve trattare.