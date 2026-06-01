Iran e Stati Uniti interrompono le comunicazioni. Di nuovo
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
1 GIU 26
Foto ANSA
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Si interrompe di nuovo il canale di comunicazione tra Iran e Usa. La repubblica islamica sostiene che l’avanzata militare israeliana in Libano, con la conquista di posizioni strategiche, impedisce il mantenimento della trattativa. Il legame tra le due situazioni è labile, ed è usato strumentalmente e, in più, dimostra che Hezbollah è da considerarsi esattamente come una componente dell’apparato militare iraniano direttamente controllato dalle guardie della rivoluzione islamica. Diventa così esplicito, da parte iraniana, che Israele fa parte pienamente dei paesi coinvolti nel conflitto e che diventa anche impossibile non tenerne conto quando si deve trattare.
Donald Trump, tra tanti errori e tante scelte criticabili, ha però la forza di tenere il punto, rinunciando a un accordo molto desiderato se la posta in gioco diventa l’abbandono del diritto di Israele a difendersi.
L’Iran ora dice di voler rendere ancora più rigido il controllo sulle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. In questo modo la repubblica islamica si mette contro un ampio gruppo di paesi e contro giganteschi interessi economici. Poco prima della rottura delle trattative era stata la leader giapponese Takaichi a chiedere di non usare Hormuz come strumento di pressione internazionale.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Israele va avanti e punta a ridurre in modo stabile la minaccia di Hezbollah (e le minacce iraniane vengono trascurate).
E avvisa la popolazione su attacchi nella parte sud di Beirut.
Fatto #2
La Marina francese, in operazione congiunta con quella britannica, ha sequestrato un’altra petroliera russa sottoposta a sanzioni e la ha accompagnata verso un porto francese. Forti le proteste da parte russa, altrettanto forte, a quanto si legge, la determinazione del presidente Macron.
Fatto #3
I punti deboli del sistema italiano di difesa da Ebola.
Oggi in pillole
- Putin sta spendendo troppo per la sua guerra e ora glielo fanno notare
- I buchi nelle informazioni sulla salute di Trump
- I trumpiani latinoamericani
- Tutte le iniziative per la Festa della Repubblica
- Messaggi antipanico dagli aeroporti britannici (ma poi capiscono tutti al contrario)
- Attenzione ai temporali di domani