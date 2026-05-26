L'instabilità di fondo dietro le mediazioni in medio oriente

Si tratta e si tira anche qualche bomba, e non crediate che è solo Trump a farlo. Perché l’Iran ha approfittato di ogni giorno di tregua per rimettere in sesto i sistemi di lancio dei missili, per ricostruire stock di armi, per rinforzare le posizioni da cui si tiene sotto tiro il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz. Tutte attività perfettamente paragonabili a operazioni offensive. Il comando americano parla di azioni preventive e difensive. E in Libano sta succedendo lo stesso. I colpi di Hezbollah non sono mai mancati in questi giorni. Le azioni dell’esercito israeliano hanno come obiettivo l’eliminazione del potenziale offensivo delle milizie filoiraniane. Comincia a essere chiaro a tutti che la doppia partita, che riguarda sia lo scontro tra Usa e Iran sia quello tra Israele e Hezbollah da una parte e Hamas dall’altra, fa parte di un unico grande conflitto, la cui fine difficilmente arriverà per via di trattativa finché il potere iraniano resta nelle mani delle guardie rivoluzionarie. I tentativi di mediazione hanno sfiorato il risultato positivo, ma poi resta l’instabilità di fondo e si ricomincia da capo.