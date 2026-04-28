Il Quirinale vuole chiarire il caso Minetti in tempi brevi

A cena, si capisce, c'è solo Nicole Minetti e la sua grazia. Tra la ricerca anche molto volontaristica di torbidi in cui mestare e una certa fragilità delle versioni ufficiali. È un brutto spettacolo il rimbalzo delle responsabilità e delle competenze tra uffici giudiziari e segreterie ministeriali. Di certo c'è che il Quirinale vuole tempi brevi per chiarire tutta la faccenda e non intende farsi trascinare nella disputa.