di cosa parlare stasera a cena
•
Il Quirinale vuole chiarire il caso Minetti in tempi brevi
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
di
28 APR 26
Foto ANSA
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
A cena, si capisce, c'è solo Nicole Minetti e la sua grazia. Tra la ricerca anche molto volontaristica di torbidi in cui mestare e una certa fragilità delle versioni ufficiali. È un brutto spettacolo il rimbalzo delle responsabilità e delle competenze tra uffici giudiziari e segreterie ministeriali. Di certo c'è che il Quirinale vuole tempi brevi per chiarire tutta la faccenda e non intende farsi trascinare nella disputa.
Da Milano il primo tentativo serio di fissare qualche passaggio e una prima ammissione di possibili ingenuità.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
Fatto#2
Anche per placare il mercato petrolifero Donald Trump sostiene (e questa volta parla con fondamento) che l'Iran è al collasso economico e soffre un vuoto politico.
Fatto#3
Oggi in pillole
- Lo scontro politico in Usa sulla scarsa organizzazione della missione
nel Golfo
- Per
la rubrica "i consigli di John Bolton"
- Il Canada salta l'Atlantico ed entra nel coordinamento politico europeo
- Fate
la pace alla Fenice
- I
gemelli diversi