di cosa parlare stasera a cena

Il Quirinale vuole chiarire il caso Minetti in tempi brevi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

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28 APR 26
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Foto ANSA

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A cena, si capisce, c'è solo Nicole Minetti e la sua grazia. Tra la ricerca anche molto volontaristica di torbidi in cui mestare e una certa fragilità delle versioni ufficiali. È un brutto spettacolo il rimbalzo delle responsabilità e delle competenze tra uffici giudiziari e segreterie ministeriali. Di certo c'è che il Quirinale vuole tempi brevi per chiarire tutta la faccenda e non intende farsi trascinare nella disputa.
Da Milano il primo tentativo serio di fissare qualche passaggio e una prima ammissione di possibili ingenuità.
 

Le tre "cose" principali

Fatto#1

La guerra in Iran travolge i grandi cartelli petroliferi, l'Opec, di fatto, non esiste più.

Fatto#2

Anche per placare il mercato petrolifero Donald Trump sostiene (e questa volta parla con fondamento) che l'Iran è al collasso economico e soffre un vuoto politico.

Fatto#3

La nave piena di grano rubato che può far saltare i rapporti ottimi tra Ucraina e Israele. E protesta anche l'Ue.
 

Oggi in pillole

  • Lo scontro politico in Usa sulla scarsa organizzazione della missione
    nel Golfo
  • Per
    la rubrica "i consigli di John Bolton"
  • Il Canada salta l'Atlantico ed entra nel coordinamento politico europeo
 