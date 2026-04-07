di cosa parlare stasera a cena
•
Saltati i negoziati con l'Iran, rimangono solo le minacce di Trump
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
di
7 APR 26
Foto ANSA
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
I negoziati via Pakistan tra Iran e Usa sono saltati, secondo quanto scrive il New York Times. Diventa quindi vigente, per la parte americana, il proclama trumpiano molto minaccioso pubblicato questa mattina. E poi integrato con la garanzia di non usare armi nucleari (non impressioniamoci troppo, aver dato questa rassicurazione è quello che qui chiameremmo atto dovuto).
Le tre "cose" principali
Fatto#1
Al Jazeera preferisce enfatizzare la stanchezza del Qatar per la guerra (ma siamo nel campo della propaganda, sia per la furia ultimativa trumpiana sia per la stanchezza qatarina).
Fatto#2
Come l’esercito israeliano colpisce le infrastrutture dei trasporti in Iran.
Fatto#3
Ma che dice JD Vance? Ma quali sono le sue fonti?
E fa anche lo spiritoso sulle interferenze nelle elezioni altrui.
Destra europea e mondo Maga alle prese con la necessità di far vincere il bollitissimo Orbàn.
Oggi in pillole
- Il governo inglese (spesso criticato per l’indifferenza verso le manifestazioni minacciose e palesemente antisemite) si impegna almeno a fermare i rapper antisemiti, anche se famosissimi
- Tutti a Milano (se miliardari)
- Di chi è Lucrezia Crivelli (intesa come ritratto)?