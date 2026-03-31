di cosa parlare stasera a cena
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L'estrema destra tedesca contro Trump
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
di
31 MAR 26
Foto ANSA
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Due posizioni, parlando della stessa cosa. Il problema è proprio quello. Quando si parla della stessa cosa e dello stesso schieramento strategico il formalismo italiano è solido ma forse va interpretato con più apertura mentale.
In Germania si schiera contro gli Usa l'estrema destra.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
La Russia sta perdendo la guerra e i propagandisti putiniani stanno perdendo la testa.
Fatto#2
Il tentativo di mediazione (molto interessato) sino-pachistano.
Israele prende posizioni in Libano.
Il regime iraniano mobilita la componente meno efficiente dell'esercito.
Fatto#3
Magistrati contro giornalisti, il caso di Aldo Torchiaro è specialmente impressionante.