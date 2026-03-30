Trump tratta con il regime iraniano. Anzi no

Piccola postilla: questi nuovi governanti americani hanno ormai definitivamente smontato il canone della presenza pubblica di chi ha responsabilità di governo e del discorso pubblico. Ormai è così e non si tornerà indietro. Non si tratta solo di rovesciare e ridicolizzare la correttezza, quello è il gioco dei più banali e degli astiosi, si tratta, invece, di usare riferimenti, categorie, simboli, diversi da quelli del mondo corretto e di ribaltarne le coordinate morali. Spesso con effetti spiacevoli, ma che vanno capiti per quello che sono.