di cosa parlare stasera a cena
I passi in avanti di Israele nella guerra contro Iran e Hezbollah
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per capire quali sono gli obiettivi della guerra all'Iran bisogna guardare a ciò che fa l'esercito israeliano. I progressi paralleli contro Hezbollah e contro il programma nucleare iraniano vengono segnalati quotidianamente. Oggi ci sono importanti passi avanti di entrambi questi fronti da parte delle forze israeliane.
Cosa dice Trump (con un refuso).
I colpi iraniani su Israele.
Le tre "cose" principali
Fatto #1
Sia Trump sia Israele, però, non fanno cenno a quello che sta diventando il principale obiettivo o nodo strategico e politico e cioè la garanzia di sicura e tranquilla navigazione a Hormuz e nel mar Rosso. Che sia lui davvero ad averlo scritto non si può sapere ma da questo proclama si capisce come il centro dello scontro sia diventato Hormuz.
Fatto #2
La crisi delle forze armate iraniane.
Fatto #3
La crisi di Dubai (dove ora vietano di diffondere immagini di missili).
Oggi in pillole
- Il fuoco nella lavanderia sulla portaerei e la propaganda missilistica;
- allerta alla base italiana;
- non ci sono notizie da settimane del cercatore di Ufo;
- fine dei seggi ereditari alla camera dei Lord;
- la vita di Enrica Bonaccorti.
