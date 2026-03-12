I passi in avanti di Israele nella guerra contro Iran e Hezbollah

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per capire quali sono gli obiettivi della guerra all'Iran bisogna guardare a ciò che fa l'esercito israeliano. I progressi paralleli contro Hezbollah e contro il programma nucleare iraniano vengono segnalati quotidianamente. Oggi ci sono importanti passi avanti di entrambi questi fronti da parte delle forze israeliane.

Cosa dice Trump (con un refuso).

I colpi iraniani su Israele.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Sia Trump sia Israele, però, non fanno cenno a quello che sta diventando il principale obiettivo o nodo strategico e politico e cioè la garanzia di sicura e tranquilla navigazione a Hormuz e nel mar Rosso. Che sia lui davvero ad averlo scritto non si può sapere ma da questo proclama si capisce come il centro dello scontro sia diventato Hormuz.

Fatto #2

La crisi delle forze armate iraniane.

Fatto #3

La crisi di Dubai (dove ora vietano di diffondere immagini di missili).

Oggi in pillole