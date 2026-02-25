Il discorso sullo Stato dell'unione di Trump è stato un trionfo di bugie

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Mentre in Europa personaggi di primo piano vengono travolti dalle carte Epstein negli Usa siamo ancora (forse per sempre) alla battaglia legale per fermare la diffusione dei contenuti e per proteggere alcuni esponenti del potere, a partire dal presidente Trump.

Il discorso sullo Stato dell'unione è stato un trionfo di bugie, aggressività e disprezzo per le regole costituzionali. L'impressione è che la società americana si stia attrezzando per una risposta lenta e graduale, centrata sulle scadenze istituzionali, a cominciare dalle elezioni di midterm. Anche la copertura delle carte.

Epstein potrebbe finire di fronte a un rovesciamento politico.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Ancora sul quarto anno di guerra e ciò che Putin non vuole sapere o non vuole ammettere.

Fatto#2

Viktor Orbàn alla deriva.

Fatto#3

Un po' di referendum al giorno, oggi c'è un Gratteri con argomenti flosci contro Nordio.

Oggi in pillole