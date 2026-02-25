Di cosa parlare stasera a cena
Il discorso sullo Stato dell'unione di Trump è stato un trionfo di bugie
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!
Mentre in Europa personaggi di primo piano vengono travolti dalle carte Epstein negli Usa siamo ancora (forse per sempre) alla battaglia legale per fermare la diffusione dei contenuti e per proteggere alcuni esponenti del potere, a partire dal presidente Trump.
Il discorso sullo Stato dell'unione è stato un trionfo di bugie, aggressività e disprezzo per le regole costituzionali. L'impressione è che la società americana si stia attrezzando per una risposta lenta e graduale, centrata sulle scadenze istituzionali, a cominciare dalle elezioni di midterm. Anche la copertura delle carte.
Epstein potrebbe finire di fronte a un rovesciamento politico.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
Ancora sul quarto anno di guerra e ciò che Putin non vuole sapere o non vuole ammettere.
Fatto#2
Viktor Orbàn alla deriva.
Fatto#3
Un po' di referendum al giorno, oggi c'è un Gratteri con argomenti flosci contro Nordio.
Oggi in pillole
-
-
la flotta ombra che aggira le sanzioni alla Russia;
-
risposta lenta, graduale, istituzionale, come si diceva prima, anche per la folle politica novax dell'amministrazione Trump;
-
Vannacci al suo posto.