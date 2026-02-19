Di cosa parlare a cena stasera
Quello su cui nessuno vuole riflettere a proposito della morte di Quentin Deranque
Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi
Giuliano Ferrara ci mostra ciò che è sotto i nostri occhi ma su cui nessuno vuole riflettere. Una oscenità.
Emmanuel Macron non ha altro da fare che prendersela con i commenti di Giorgia Meloni sull'uccisione del giovane militante di destra Quentin Deranque. Lo stupore di Palazzo Chigi. Ah, ne parla anche Tajani. E intanto la destra francese prende posizione pro-Meloni.
Le tre "cose" principali
Fatto#1
Non hanno tanto a che fare con il sesso ma con la rivelazione di segreti nazionali le ragioni alla base dell'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, fratello del re d'Inghilterra.
Cosa può e deve dire re Carlo.
Fatto#2
Comincia la riunione di questo un po' strambo Board of peace. Tajani, citato sopra, è a Washington. Va anche una commissaria Ue, ma non di primo piano.
Quanti militari dovrebbero servire?
Qualche dichiarazione di principio.
Fatto#3
Attacco americano a Iran sempre più probabile. Qui ne parla l'ex vicepresidente Mike Pence, mentre si accumulano notizie sulla preparazione della flotta Usa e anche sulle possibili tattiche difensive iraniane.
Conflitti di interessi da rinfrescare.
Oggi in pillole
-
Trump fa disastri sanitari e ha un pazzoide ministro novax ma vuole puntare tutto sulla sanità;
-
mentre in Italia...;
-
le dogane vengano a Roma;
-
no, non è la Bbc;
-
su internet con il nostro vero nome, proposta ricorrente. Ora tocca a Friedrich Merz, anche per il contrasto alla macchina di propaganda russa;
-
ah, in Francia affluenza record per la Messa del mercoledì delle ceneri.