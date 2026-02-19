Leggi il foglio

Foto Ap, via LaPresse

Di cosa parlare a cena stasera

Quello su cui nessuno vuole riflettere a proposito della morte di Quentin Deranque

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Giuliano Ferrara ci mostra ciò che è sotto i nostri occhi ma su cui nessuno vuole riflettere. Una oscenità. 

Qualcosa di simile.

Emmanuel Macron non ha altro da fare che prendersela con i commenti di Giorgia Meloni sull'uccisione del giovane militante di destra Quentin Deranque. Lo stupore di Palazzo Chigi. Ah, ne parla anche Tajani. E intanto la destra francese prende posizione pro-Meloni.

  

Le tre "cose" principali

Fatto#1

Non hanno tanto a che fare con il sesso ma con la rivelazione di segreti nazionali le ragioni alla base dell'arresto di Andrew Mountbatten-Windsor, fratello del re d'Inghilterra.

Cosa può e deve dire re Carlo.

 

Fatto#2

Comincia la riunione di questo un po' strambo Board of peace. Tajani, citato sopra, è a Washington. Va anche una commissaria Ue, ma non di primo piano

Quanti militari dovrebbero servire?

Qualche dichiarazione di principio.

 

Fatto#3

Attacco americano a Iran sempre più probabile. Qui ne parla l'ex vicepresidente Mike Pence, mentre si accumulano notizie sulla preparazione della flotta Usa e anche sulle possibili tattiche difensive iraniane.

Conflitti di interessi da rinfrescare.

  

Oggi in pillole

