Il gran discorso di Emmanuel Macron sulla forza militare

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Un gran discorso di Emmanuel Macron sulla forza militare francese ed europea. Con la conferma dell'invio di militari francesi in Groenlandia. Per Macron gli Usa non si comportano più da alleati ma da concorrenti.

Le tre "cose" principali

Fatto#1

In Italia passa a fatica, ma passa, il pacchetto di misure per il sostegno all'Ucraina. Con la Lega sulle sue, distinta dal resto della maggioranza.

Fatto#2

Insomma, in Minnesota non si tratta dell'applicazione di metodi di polizia duri e illegali in operazioni contro l'immigrazione irregolare. Sarebbero comunque cose condannabili, specialmente dopo gli spari a freddo che hanno ucciso Good, ma, purtroppo, la situazione sembra perfino peggiore. I metodi repressivi polizieschi sono diretti contro tutta la popolazione del Minnesota. Con ogni probabilità per una semplice ragione e cioè perché non hanno mai votato Trump.

Questa è una tipica mossa golpista e autoritaria.

Fatto#3

Anche l'Ue rafforza i controlli sull'immigrazione irregolare, ma, con ogni evidenza, il contesto e gli sviluppi sono diversi.

Oggi in pillole