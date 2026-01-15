Di cosa parlare stasera a cena
Il gran discorso di Emmanuel Macron sulla forza militare
Un gran discorso di Emmanuel Macron sulla forza militare francese ed europea. Con la conferma dell'invio di militari francesi in Groenlandia. Per Macron gli Usa non si comportano più da alleati ma da concorrenti.
In Italia passa a fatica, ma passa, il pacchetto di misure per il sostegno all'Ucraina. Con la Lega sulle sue, distinta dal resto della maggioranza.
Insomma, in Minnesota non si tratta dell'applicazione di metodi di polizia duri e illegali in operazioni contro l'immigrazione irregolare. Sarebbero comunque cose condannabili, specialmente dopo gli spari a freddo che hanno ucciso Good, ma, purtroppo, la situazione sembra perfino peggiore. I metodi repressivi polizieschi sono diretti contro tutta la popolazione del Minnesota. Con ogni probabilità per una semplice ragione e cioè perché non hanno mai votato Trump.
Questa è una tipica mossa golpista e autoritaria.
Anche l'Ue rafforza i controlli sull'immigrazione irregolare, ma, con ogni evidenza, il contesto e gli sviluppi sono diversi.
- Altre liberazioni di italiani in Venezuela.
- Trump potrebbe scaricare e lasciare al loro destino i rivoltosi iraniani.
- Si spera nella ragionevolezza dei parlamentari per riportare la calma sulla Groenlandia.
- La marina americana ha catturato quella che è ritenuta l'ultima nave operativa in grado di trasportare greggio dal Venezuela verso Russia o Cina. Ora il piano di Trump per avere il controllo della produzione petrolifera venezuelana può realizzarsi in pieno.
- La Germania ferma le navi russe nel Baltico.
- Anche gli italiani vicini a una frontiera calda ma poco nota.
- L'indagine europea sulla disinformazione russa.
- La lotta micidiale tra Tory (i conservatori) e Reform (il partito di Nigel Farage, infiltrato dalla Russia).
- La separazione delle componenti della maggioranza sul referendum.
- Qualche dubbio amarognolo sull'inchiesta che riguarda gli uffici del garante della riservatezza.
- Federica Brignone ancora incerta su Olimpiadi.