Le opposizioni inchiodano il governo sul Mes: la ratifica in Aula il 30 giugno

Due chiacchiere a cena sul Mes, noioso quanto volete, ma snodo politico di rilievo per il governo. La notizia è che la ratifica è stata messa nel calendario parlamentare, per il 30 giugno. Un bel giorno di chiarezza per la politica italiana, una buona occasione per mettere qualcuno da una parte dello schieramento e qualcuno dall’altra. L’altra notizia è che sono state le opposizioni a ottenere la calendarizzazione del voto. Come se governo e maggioranza volessero proprio farsi trascinare a forza verso la decisione della ratifica, con il minore impegno politico possibile. Anche se, ovviamente, qualcuno nelle opposizioni, segnatamente i 5 stelle, spera nel voto come occasione per far emergere le contraddizioni della maggioranza.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Sì, il voto nei comuni lascia il segno. E l’attenzione è sul Pd, con tante voci risvegliate e tanti esponenti di rilievo pronti a mettere il carico sulle polemiche interne

Fatto #2

Spicca tra tanti nomi nuovi un neosindaco dalla carriera intensissima, con la vocazione alla guida dei comuni (e un pacchetto di voti inossidabile nella Sicilia orientale)

Fatto #3

E se il Mes è il passaggio della serietà e dell’europeismo, l’uscita sguaiata sul fisco (con cui si fanno 40 anni a marcia indietro nel rapporto tra politica e tasse) durante un comizio elettorale a Catania da parte di Giorgia Meloni ha rappresentato l’esatto opposto. A tutto si rimedia, figuriamoci, ma ha fatto bene il Foglio a scavare un po’ sul tema.

Oggi in pillole