Le parole del Papa sulla guerra in Ucraina non sono costruttive, anzi

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Il Papa alimenta confusione ed equivoci sull'aggresione russa all'Ucraina e non aiuta a trovare soluzioni verso la pace riprendendo le solite, trite, tesi sulla provocazione commessa dalla Nato come presunta ragione della reazione russa. Peccato che una delle voci da cui ci si potrebbe aspettare una speciale capacità di intervento si perda dietro ad argomenti puramente polemici, non costruttivi, dietro al chiacchiericcio da talk.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Gazprom riduce le forniture (per lavori, dice). Approfittiamone, almeno per pareggiare parzialmente i conti con le ingiustizie subite dell'Ucraina.

Fatto #2

Mario Draghi in Israele, con iniziative per fermare la guerra e rimettere in movimento il grano ucraino.

Fatto #3

Nuovi sindaci interessanti.

Oggi in pillole