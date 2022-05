La Germania apre all'embargo al petrolio russo

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Abbiamo parlato spesso a cena delle scelte del governo tedesco in questi giorni difficili. Prima una sorpresa positiva con la cancellazione di Nord Stream 2 e con l’aumento delle spese militari a sostegno di uno sforzo congiunto della Nato e dell’Ue per proteggere i confini orientali, poi la delusione quando sono cominciati i tentennamenti e la silenziosa opera di boicottaggio delle iniziative europee sull’energia, con gli industriali e i sindacati tedeschi in azione per convincere il governo a non interrompere i rapporti di fornitura con la Russia. Oggi si torna alla buona impressione precedente ed emerge quello che deve essere stato un duro scontro nella maggioranza politica e in quella sociale del paese, perché la Germania, anche se attende ancora per decidere sugli acquisti di gas, ha approvato l’interruzione degli ordini di petrolio e di carbone dalla Russia. Aggiungendo il petrolio il colpo alle finanze di guerra russe comincia a farsi sentire, anche se servirà un’accorta vigilanza, perché il petrolio, meno tracciabile del gas, si presta a operazioni di triangolazione e può essere messo più velocemente sul mercato in cerca di altri compratori.