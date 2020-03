Le pizze di Di Maio e le scuole chiuse in Europa

Bisogna partire dal punto nave. Sono due le situazioni complicate in mare. Una è una nave da crociera con 173 italiani a bordo, l'altra è una nave commerciale tenuta sotto controllo nel golfo di Napoli (da poco l'equipaggio è stato autorizzato a scendere).

Tenete d'occhio la situazione degli ospedali e gli aggiornamenti delle 18.30 dall'unica fonte certamente attendibile.

Sì sicuramente c'è del vero e d'altra parte si è detto già alcune settimane fa. Tirare fuori ora le accuse alla Cina da parte del governo americano suona un po' come un modo per sviare le proprie responsabilità più che una genuina ricerca della realtà dei fatti.

In Francia non rinviano le elezioni locali. Ma chiudono tante scuole (come si comincia a proporre anche in molti altri posti in Europa).

Salvini in versione sputtanatore (con danni per tutti).

E Salvini in versione leale collaboratore pur dall'opposizione (sempre però col tonetto arrogante, quindi non portando proposte ma ponendo pregiudiziali).

La vittoria (temporanea) degli introversi, di chi detesta le occasioni pubbliche e sociali.

Cara Sbrollini: ci raccomandiamo, non faccia più queste cose, neanche per scherzo e neanche con gli amici.

Donald Trump sembra piuttosto soddisfatto dei dati sul lavoro.

Ma forse perché preferisce non parlare di come stia rischiando per la gestione improvvida della crisi sanitaria in arrivo. E anche perché nel passato aveva detto cose che ora possono costargli.

Il morbo infuria, I problemi strutturali sono quelli che sapete, in più Moody's dice che butta male e vede l'Italia in recessione nel 2020, con calo del Pil dello 0,5 per cento. La Borsa si adegua e scende in modo pesante.

Proposte.

Il ministro degli esteri ossessionato dal cibo.

Dalla Liguria un bel segnale, dice Piero Fassino a nome di tutto il Pd rallegrandosi per il verdetto della piattaforma Rousseau a favore della ricerca di una candidatura comune in Liguria tra Pd e grillini. Da Italia Viva Ivan Scalfarotto gli risponde che forse tutti questi rallegramenti sono fuori luogo. Che dire? i votanti, a quanto si sa, sono stati 1600, mentre da tempo i 5 stelle liguri sono completamente sbandati e divisi in piccole faide. Il loro contributo alla riuscita di una candidatura comune non sarebbe certo molto apprezzabile. Ma forse questi sacrifici servono per garantire la tranquillità della maggioranza di governo. Ovviamente il rischio che si possa ottenere l'effetto opposto non va trascurato. Perché una candidatura comune comporta anche la possibilità di una sconfitta comune, con tutti i nervosismi che ne seguirebbero. Ricordiamo l'Umbria e la non convincente foto di Narni. E ricordiamo anche che invece in Emilia Romagna la scelta autonoma di un Pd che aveva incassato il sostegno di Italia Viva si è mostrata molto efficace.

Larry aiuta Bernie.

E per The Atlantic presidente vecchio fa buon governo.

Non vogliamo che gli animali domestici siano disturbati da insetti nocivi ma i prodotti usati sono (a quanto pare da questo studio) responsabili dei famosi e citatissimi pericoli mortali per le api. Un piccolo vortice di animalismi da cui non è facile venir fuori.

Bello, guardiamocelo tutti col binocolo, ma per favore niente battute facili.