Le mosse di Renzi e il sovranismo nel carrello

L'orrore di parlamento e governo, in combutta si direbbe, che legiferano solo imbucando cose nel Milleproroghe. Oggi era ben descritto da Cesare Mirabelli sul Messaggero. Si insalsicciano emendamenti e parti intere di nuove leggi e poi arriva il voto di fiducia. Con il condimento politico degli scontri interni alla maggioranza (anche fondati, persino sacrosanti quando toccano temi come le intercettazioni). Intanto stop alla legge Costa.

E, chi l'avrebbe detto, a cena tra appassionati ci si chiederà reciprocamente cosa dirà Matteo Renzi nel suo ampiamente preannunciato intervento (dirompente? chiarificatore?) a Porta a Porta. Pare che l'idea da proporre come prospettiva sia...una riforma costituzionale. Cui seguirà referendum...

Il rientro degli italiani dalla nave gestita in modo molto criticabile dalle autorità giapponesi.

Come funziona la giustizia nel rapporto con i giornali, secondo una sintetica rappresentazione che dobbiamo a Laura Cesaretti.

L'uso politico, da parte del potere, della giustizia in Turchia

Le tasse ambientali e quanto pesano, guardate bene la posizione in classifica dell'Italia.

A proposito, cronache dalla questione romana #1: i roghi (chissà di che materiali) a ridosso di zone residenziali, parchi (vicino c'è un asilo nido), campi sportivi dove per necessità si respira a pieni polmoni. Non può andare bene così, è ovvio, ma non ci sono proteste (pensate cosa succederebbe se invece qualcuno proponesse una qualsiasi zona per un inceneritore state-of-the-art).

Cronache dalla questione romana #2.

Una sfilata per le tante che vanno insieme a comporre i 90 miliardi della moda italiana.

Qui, si è già detto, c'è un fervente amore per la logistica. Quindi alla vista di questa distesa di container non si poteva resistere dal link. E poi c'è anche una notizia, di parte, che riguarda la ripresa della piena attività economica tra Cina e resto del mondo.

Però Hong Kong deve fare i conti con una lunga recessione. Ha a che fare con questioni economiche mondiali, con gli scontri per l'autodeterminazione e con il Covid-19.

Le bandierine della spesa, il sovranismo nel carrello, lo scaffale nazionale, scegliete voi e gustatevi questa mappa piena di spunti per cena.

Ma, prima di vendere al super, andate e coltivate.

Ma non andate a raccogliere frutta o altro nei campi inglesi, a meno di un ottimo risultato negli esami di lingua. Con un po' di crudeltà Bloomberg illustra con il lavoro di raccolta nelle serre la notizia sull'introduzione di controlli specifici sulle competenze linguistiche per i lavoratori in arrivo nel neo-sovranista UK. La china è brutta e potrebbe finire male, lo diciamo subito.

L'idea cui non avevate mai pensato, giustamente.

W Elodie. Rubiamo, per un cross newsletter (si dirà così? o poi non ci fanno più andare in UK?), a Domitilla Ferrari.

Parlate di Charles Leclerc, salvatore della Formula Uno.