I tentativi di Tria di evitare la procedura d'infrazione e i tg Rai

La Commissione è pronta per la procedura d'infrazione, poi toccherà al consiglio europeo. Nel frattempo ci sarà l'impresa di Tria per tentare di rovesciare la decisione.

Ma il ministro cerca spazi di manovra tra le pieghe del bilancio e non con modifiche visibili ai grandi capitoli di spesa o sul fronte delle entrate. Non sarà facile.

Essere scioccoloni.

Radio Radicale riesce sempre a funzionare da pietra di scandalo, è lì, fondamentalmente sempre uguale, e costringe ad avere un'opinione, perfino a scegliere. Senza essere completamente mai convinti di una o dell'altra tesi la radio dei radicali, radicalmente con tutti senza essere mai schierata con qualcuno, anche questa volta ha imposto una scelta. E gli effetti sono illuminanti per la maggioranza dei due populismi e per le opposizioni. Si crea il classico schieramento trasversale, grazie anche all'esperienza di Giachetti. E poi c'è spazio, anche questo illuminante, per lo sfogo volgare e opportunistico dei dimaiani. E per la risposta radicale, con la cultura delle regole.

Ahia, anche la retorica dell'Italia che deve rilanciare il turismo sbatte contro la realtà. Il ministro Centinaio, un po' scocciato per essere costretto a questa congiuntura proprio nel primo anno del governo del cambiamento, butta le mani avanti e parla di possibile segno meno a fine stagione, perché sono ripartite le attività concorrenziali in Nord Africa e sul Mar Rosso.

Ricordate Pernigotti e le iniziative (comunque discutibili) promesse dal ministro Di Maio?

Ecco un fatto che contrasta, finalmente, la retorica del buttare le chiavi e la fissazione delle pene da inasprire.



Il Pd contesta i Tg Rai.

Seawatch non ubbidisce ai comandi italiani ma alle leggi internazionali del mare. Si apre un altro conflitto, anche se da qualche giorno, informalmente, la linea ministeriale si era ammorbidita

Nuovamente si precipita in questo tipo di scontri.