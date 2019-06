Radio Radicale, Turco non gioisce: “Chiediamo la gara”

Maurizio Turco è il presidente della Lista Pannella che è a sua volta l’editore di Radio Radicale. Oggi in Commissione Bilancio della Camera Lega e Pd hanno approvato un finanziamento di tre milioni per la radio. Soldi che però, spiega Turco, riguardano la digitalizzazione degli archivi, non la prosecuzione delle trasmissioni. “Continuiamo a chiedere una gara pubblica alle condizioni stabilite dall’Agcom”. E risponde a Luigi Di Maio. Il ministro ha parlato di giornalisti “ospitati” da Radio Radicale che guadagnano anche 100mila euro l’anno: “Non chiediamo ai nostri ospiti quanto guadagnano... Noi tutti i nostri dipendenti li paghiamo il minimo stabilito dalla legge”, chiarisce Turco.