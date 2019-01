La Sea Watch ancora in mare e il fallito colpo di stato in Gabon

Parlate delle navi con a bordo i 49 migranti ancora bloccati a Malta. Per ora la situazione non si sblocca, e il tempo comincia a scorrere più velocemente, mentre a bordo comincia uno sciopero della fame e una delle unità ha esaurito il carburante. Il governo resta bloccato dal rifiuto pieno di Matteo Salvini e dalla piccola furbizia di Luigi Di Maio intenzionato a dividere le famiglie a bordo. La spaccatura con chi chiede un atto di umanità si sta facendo definitiva.

Finite la vacanze a scuola si temono quelle interrogazioni un po' a freddo o quei compiti in classe tra capo e collo. Simile la situazione del governo post 6 gennaio, con tuttora aperti i dossier su quota 100 e sussidio ai disoccupati poveri. I compiti delle vacanze hanno prodotto poco, giusto qualche bozza da far circolare, ma per la vera operatività di entrambi i provvedimenti ancora non ci siamo.

E un encomio professionale va anche alla stampa locale che offre servizi pratici ai suoi lettori.

Mentre si comincia a capire meglio come funzionerà il condono fiscale.

Più divertente la vicenda delle ricerche di idrocarburi nei mari italiani. Stavolta tocca ai gialloverdi gestire la realtà che preme, cioè la normale attività di esplorazione e poi magari di estrazione di risorse utili, come quelle energetiche. Anni a demonizzare però presentano il conto. Un referendum vissuto male e perso peggio, irrisi pure dal "ciaone" a sua volta rintuzzato, hanno creato livori e aumentato l'incomprensione a scapito della chiarezza. Perfino buffo il divincolarsi di Di Maio tra affermazioni, smentite e "non so, non c'ero". Terribile poi avere contro dei leoni da polemicaccia come Michele Emiliano.

Le schedature degli scienziati in base a politica e parentele, una cosa che solo una testa a 5 stelle, nutrita di ossessione castale, potrebbe concepire.

Le prove generali del No Deal per la Brexit ma nessuno le prende sul serio. Incoscienti...

In Gabon colpo di stato apparentemente fallito.

Mentre l'Economist si occupa di distinzioni sagge e giuridicamente corrette su temi in cui, dalle nostre parti, sembra invece smarrita proprio la capacità di distinguere.