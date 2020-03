Si chiama Tocilizumab ed è il farmaco usato all'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “Pascale” di Napoli su alcuni pazienti colpiti dal Coronavirus e che ne hanno beneficiato, riducendo i problemi portati dal virus che ha generato la pandemia. Il farmaco è prodotto dall'azienda farmaceutica Roche, ed è un anticorpo monoclonale, cioè una proteina adeguatamente "rimaneggiata" e "costruita" in laboratorio per agire contro un'altra proteina, l'IL6, che invece favorisce l'infiammazione e la distruzione dei nostri tessuti. Il farmaco è stato studiato principalmente per il trattamento dell'artrite reumatoide e dell'artrite idiopatica giovanile sistemica, una grave forma di artrite reumatoide dei bambini.

L'amministratore delegato della Roche, Maurizio de Cicco, ha comunicato che il farmaco sarà offerto gratuitamente a tutti gli ospedali che ne faranno richiesta.

La sperimentazione è già stata richiesta in diversi ospedali che stanno trattando pazienti con Coronavirus.

A quanto pare, le sempre cattive "aziende farmaceutiche", non sono poi così cattive e possono aiutare tutti a nutrire la speranza.