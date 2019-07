La Borsa o la pastorizia. Consigli economici fissi

Ciao, ieri ho litigato con il mio fidanzato perché senza dirmi niente ha fatto domanda per entrare nei corazzieri e l’hanno respinto per via dell’altezza anche se è un bel ragazzo (oh, non lo dico solo io). Adesso è molto dispiaciuto. Secondo te come posso consolarlo?

Marika, Viterbo

Cara Marika, ti dico solo questo. Tanti quando sentono che Giacomone Leopardi era alto 138 centimetri rimangono delusi. Ma ragioniamo: ai tempi del Poeta l’altezza media era 150 cm, per cui Leopardi era come adesso uno alto 160 cm, essendo la media europea 170 cm, ma neanche.

Un consiglio tecnico. Come posso investire il gruzzoletto che ho fatto in un anno e mezzo di Uber?

Silvano, Abbiategrasso

Le aziende quotate in Borsa sono tutte belle. Io vorrei comprare mille azioni per ognuna. Certo dovrei avere un “giardinetto” di risparmi di 50 milioni di euro. Quindi non dovrei, ma a questo punto si sa, la ditta più bella che c’è in Borsa a Milano è A2A Energia. Il mio milione di euro lo metto 50 per cento in sue azioni e 50 per cento in Mediolanum. Poi se guadagno un altro milioni metto 500.000 euro in Fiat e 500.000 euro in Latte Granarolo, di cui ho già 100 azioni.

P: S. Grazie Foglio per avermi avvertito ieri che c’è un’emissione di bond Goldman Sachs al 3 per cento a salire (tripla A garanzia). Non solo li compro, ma li consiglio.

Lunedì scorso hai parlato di uomini quintale. Ma dove vanno a vestirsi? (domanda interessata).

Gianluigi, Verona

Il Negozio per grandi obesi di Milano è il più prestigioso del mondo. Siamo in corso Buenos Aires. Infatti alcuni clienti fanno viaggi molto lunghi per vestirsi da noi. Siccome apro alle 16.30, tanti grandi obesi arrivano prima per cui si appoggiano al corrimano sul marciapiedi. Lo sfondano (giustamente) e saltano direttamente dentro al Naviglio. Alcuni diranno: ma in Buenos Aires non c’è nessun Naviglio. Vero, ma se sfondi il manto stradale sotto corre il Naviglio, per cui lo troviamo a 25 chilometri da qui.

Ciao pirla, vorrei avviare una bella startup ecologica. Cosa ne pensi?

Franco, Stradella

Provaci. Però dispiace che ci siano migliaia di startup in Italia che alla fine non hanno combinato niente. Tempo e soldi per cosa? A questo punto l’unica startup è darsi alla pastorizia. Lo stato aiuterà questi startupper dando un pezzo di territorio abbandonato se vanno lì. Chi non accetta verrà mandato al confino all’isola di Ponza. Senza internet e saranno obbligati a vendere il pesce in piazza ai turisti che li scherzano. Tutti arrivano dalla Silicon Valley, ma neanche. Alcuni dall’Irlanda dell’est.

Scusi, vedo che lei ha una parola per tutti. Vorrei chiederle come ci si può difendere dai ladri, a parte votare certi partiti. Grazie.

Gianfranco, Treviso

In merito al decreto sicurezza, proprio ieri sono andato a intervistare uno che di notte assalta le villette. Gentilmente ha risposto a tutte le mie domande. Qui di seguito l’intervista.

Io: “Scusi, ma prima le bande di ladri andavano a rubare nelle case quando non c’era nessuno, come ami adesso andate con la gente dentro?”.

Ladro: “Le cose cambiano, anche perché se tu hai la cassaforte con dentro smeraldi e rubini e non c’è nessuno in casa, devi lavorare molto per farla saltare. Se c’è il proprietario te la apre volentieri lui”.

Un’altra domanda che direi è bella: “Scusi, ma lei non è che tutte le notti va in giro per il nord Italia ad assaltare ville”.

Ladro: “No. Solo cinque o sei volte, poi mi piace stare a casa mia tranquillo a vedere Gomorra ecc.”.

Io: “E se gli arrivano dei ladri in casa?”.

Lui: “Dispiace ma gli sparo. Poi chiariamo la dinamica”.

Io: “Allora è a favore del decreto sicurezza”.

Lui: “Sì 100 per cento. Anch’io se mi accolgono a fucilate e vedo non sono gradito cambio posto”.

Io: “Grazie“.

Lui: “Niente, dovere”.