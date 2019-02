Come far finta di innamorarsi delle hostess

Complimenti per aver ricevuto il premio per la miglior rubrica di economia in Italia. Mi consiglia dove perdere tutti i miei risparmi?

Enrico, Novi Ligure

Grazie! Ma non riesco a capire come mai mi hanno già premiato se la rubrica di economia inizia solo oggi con questa mezza pagina. Comunque meglio. Non penso si siano sbagliati, se hanno premiato la rubrica di economia (questa) del Foglio avranno i loro motivi. Mentre per perdere tutti i tuoi risparmi ti consiglio le obbligazioni masai 2031 (taglio minimo d’acquisto 100.000 euro). Non c’è nessuna garanzia di riavere il capitale versato. I masai hanno emesso dal 1850 ben 30 bond (decennali e oltre) hanno sempre pagato la cedola degli interessi (tasso 0,00001 per cento) ma alla scadenza del titolo non hanno mai restituito la somma prestata. Tutte le agenzie di rating indicano questa obbligazione come la meno sicura del pianeta, ottima per chi vuole perdere tutti i risparmi.

P.S. Se vuoi perdere tutti i soldi che hai via compra tutto in bond masai. Se vuoi perdere solo la metà del tuo milione di euro investi in masai bond il 50 per cento. Più facile di così non esiste.

Come esperto di economia ti stimo molto. Sei bravo a far dimezzare investimenti dei tuoi clienti in breve tempo. Vorrei perdere un 75.000 euro, cosa mi consigli di comprare?

Micol, Pisa

Allora di sicuro in Borsa non c’è niente. Infatti è capitato di consigliare un titolo che invece di perdere ha fatto guadagnare. Nel tuo caso però sono abbastanza sicuro di farti perdere tutti i 75.000 euro, un po’ di pazienza però non puoi perderli in una sola seduta di Borsa. Tanti si lamentano che un investimento da me consigliato non si è ancora azzerato. La gente non è mai contenta. Allora compra azioni della Navigazione Fiume Orinoco. La società è fallita ieri. Però i libri contabili non sono ancora in tribunale a Brasilia. Ci sono ancora azioni in giro. Se il tuo sogno è rimanere con il cerino in mano ed essere l’ultimo ad aver comprato per oro carta straccia. Ecco quella è l’azione. Ci sono altre società nel mondo che stanno fallendo. Però c’è il rischio che il governo le salvi. La Navigazione Orinoco S.r.l. no. Metti i 75.000 euro lì. Domani avrai zero.

Un negozio per grandi obesi quanto può rendere?

Paolo, Vicenza

Se gestito senza cognizione puoi avere una perdita secca del 200 per cento per cui interviene la banca e ti porta via il negozio. Ormai i grandi obesi non si vestono più come una volta. Sono tutti sotto il tendone di un circo.

Una delusione d’amore quali caratteristiche deve avere per essere considerata tale?

Eugenio, Potenza

A) Lettera mandata all’amata senza che lei si degni di rispondere (anche per far desistere lo spasimante)

B) Lei che sembra interessata ma è un falso allarme ma neanche.

E’ vero che hai scritto una lettere d’amore a Donatella Damiani?

Gabriele, Torino

Sì, è vero! Eccola.

Gentile Donatella Damiani siete sempre stata la mia attrice preferita, la più brava e la più bella. Le scrivo solo oggi. Avrei dovuto farlo negli anni Ottanta. Questa rubrica è sempre stata dedicata a voi. Sono un veterinario di 62 anni. Lavoro al mercato del pesce di Milano e Tokyo. Devo certificare la qualità del prodotto o meglio che il pesce venduto sia sicuro. Al lunedì e giovedì sono a Milano. Al mercoledì e sabato a Tokyo. E’ 30 anni che faccio avanti e indietro tutte le settimane. Per cui a volta mi innamoro delle hostess sia nostre Alitalia che della Japan Airlines. Con una mi sono anche fidanzato nel 2006. Poi lei abitava a Osaka e sua mamma non voleva che avesse un fidanzato di 30 anni più grande per cui giustamente mi ha lasciato. Dopo 10 anni mi ha telefonato sua mamma per dirmi se volevo fidanzarmi con lei. Ho accettato per non offendere ma non la amo. Niente ti saluto ancora e ti mando un bacio.

Che frutta mi consigli per depurare l’organismo?

Mauro, Lecce

Bella domanda. Mirtilli ogm di allevamento non certificato e frutta tipo mandarino ma neanche. Chiedi a un’altra rubrica più bella.